À margem da cerimónia de tomada de posse do novo presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, a secretária regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, assegurou que o Governo Regional “vai trabalhar com todos os concelhos como tem feito até agora”, prometendo retomar os contratos-programa com o município.

A governante recordou que o ensino “até ao 12.º ano é gratuito” e que “todos os alunos do 1.º ao 12.º ano têm tablets e Chromebooks”. Sublinhou ainda o esforço do Executivo na área da infância, lembrando que “as creches públicas são gratuitas” e que “as privadas também têm apoio do Governo Regional através da Secretaria da Educação”.

Sobre o ensino superior, Elsa Fernandes destacou que há “um número simpático de alunos beneficiados pelas bolsas”, mas defendeu maior rigor na atribuição desses apoios. “Não concordo que se dê bolsas a quem não precisa, porque no fundo somos nós, contribuintes, que estamos a pagar tudo isto”, afirmou, acrescentando que “devem ser apoiados os estudantes com dificuldades, que realmente precisam para poder estudar”.

Questionada sobre as reivindicações apresentadas pelo autarca Olavo Câmara, a secretária regional disse que “vai levar o recado ao senhor presidente” e reafirmou a disponibilidade do Governo para cooperar com o Porto Moniz, “como tem feito com todos os concelhos da Região”.