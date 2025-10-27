Espírito de união e beleza subaquática marcam arranque do Madeira Underwater

Aí está o primeiro dia oficial de competição do Madeira Underwater Open 2025.

Integrado, este ano, na Taça do Mundo de Fotografia e Vídeo Subaquático da CMAS, a estreia oficial aconteceu no dia de hoje e tendo como palco as águas cristalinas da ilha do Porto Santo, marcando o início de uma semana dedicada à celebração do mundo marinho e à criatividade dos melhores fotógrafos e videógrafos subaquáticos do planeta.

Apesar de algumas condições meteorológicas desafiantes durante a manhã e tarde, o dia terminou em pleno, com mergulhos realizados em locais emblemáticos como a Corveta Pereira D’Eça, a Pedra do Ginja e o Poio Pequeno — cenários que proporcionaram imagens deslumbrantes da biodiversidade e dos recantos naturais do fundo do mar porto-santense.

O ambiente entre as equipas participantes tem sido de extraordinária camaradagem e entreajuda, refletindo o verdadeiro espírito do evento. Concorrentes de diversas nacionalidades, desde Portugal a Espanha, França, Itália, Brasil, Polónia e República Checa, partilharam experiências, técnicas e histórias, demonstrando que o mar é um elo de união que ultrapassa fronteiras.

“O mais bonito neste evento é ver a amizade e o respeito entre mergulhadores de tantos países diferentes. Todos partilham a mesma paixão: mostrar ao mundo a beleza e a fragilidade do oceano”, destacou um dos participantes.

Com o mar a acalmar ao longo da tarde e a visibilidade a melhorar, as equipas conseguiram capturar imagens impressionantes da riqueza biológica e dos contrastes de cor que fazem do Porto Santo um dos destinos mais promissores para o mergulho em Portugal.

A organização, a cargo da Associação de Natação da Madeira (ANM) e da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas (FPAS), sublinhou o sucesso da primeira jornada e agradeceu o profissionalismo de todas as equipas técnicas e de segurança envolvidas.

“Este primeiro dia mostrou bem o espírito do Madeira Underwater: resiliência, amizade e paixão pelo mar. Mesmo com algum mau tempo, todos mergulharam com entusiasmo e respeito pela natureza”, afirmou a direção do evento.

As competições prosseguem nos próximos dias em Porto Santo, antes de seguirem para a ilha da Madeira, onde terão lugar as etapas finais e a cerimónia de encerramento.