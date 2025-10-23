Savoy Palace vence melhor Hotel de Luxo da Europa e de Portugal

Além do destino Madeira e a AP Madeira, que ontem foram galardoados na cerimónia europeia dos World Travel Awards, o evento distinguiu o Savoy Palace como melhor hotel de luxo da Europa, além de já ser o melhor de Portugal.

No caso de melhor hotel de luxo de Portugal é o quinto ano consecutivo que esta unidade da Savoy Signature é distinguida nos WTA, acumulando assim 2021, 2022, 2023, 2024 e, agora, 2025 como o hotel nacional mais reconhecido nestes 'óscares' do turismo.

Além disso, a unidade hoteleira de cinco estrelas do Funchal venceu o prémio de hotel de luxo europeu pelo segundo ano consecutivo, já depois de no ano passado ter sido galardoada.

Refira-se que o Savoy Palace é detentor do prémio WTA como melhor hotel de luxo do Mundo em 2024.

Com estas distinções europeia e nacional, a primeira das quais concorria contra outras 15 unidades no continente e a segunda concorria contra 12 unidades nacionais, o Savoy Palace acumula assim o 8.º prémio WTA, concorrendo este ano ainda para o 9.º, uma vez que está nomeado para o melhor hotel de luxo do Mundo, prémio ao qual concorre numa lista de 17 candidatos.

Esta distinção europeia decorreu na Sardenha, Itália.