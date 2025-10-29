 DNOTICIAS.PT
Rui Marote recebe 'Prémio Carreira' por 42 anos de dedicação ao futebol madeirense

Antigo dirigente da Associação de Futebol da Madeira foi distinguido na gala dos 'Craques da Bola' 2025

Foto Rui Silva/ASPRESS
Foto Rui Silva/ASPRESS

O antigo presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Marote, foi distinguido, esta noite, com o 'Prémio Carreira' na cerimónia dos 'Craques da Bola' 2025, numa homenagem à sua dedicação de 42 anos a liderar a entidade máxima do futebol da Região Autónoma da Madeira.

Num dos momentos mais emotivos da cerimónia, o antigo dirigente agradeceu a distinção com humildade e gratidão. "Quero agradecer ao DIÁRIO e à Empresa de Cervejas da Madeira por este prémio, que recebo com muita honra e orgulho. Uma pessoa só não consegue fazer nada sozinha e tudo o que foi feito foi graças às pessoas que me acompanharam: treinadores, atletas, funcionários e árbitros. Sem eles nada teria sido possível", sublinhou.

"O talento faz golos, mas é o colectivo que ganha o jogo"

Cerimónia de entrega de prémios está a decorrer, esta noite, no Casino Madeira

Rui Marote aproveitou ainda para parabenizar todos os homenageados da gala. "Desejo o melhor a todos os premiados e que continuem a ter boas épocas desportivas", realçou.

Estas homenagens deviam continuar, porque o futebol e futsal bem merecem que a comunicação social reconheça o trabalho feito ao longo do tempo. É, de facto, o maior desporto da Região Autónoma da Madeira Rui Marote, galardoado com o 'Prémio Carreira'

O antigo presidente terminou a intervenção reafirmando o orgulho de ter feito parte da história do futebol regional durante quase meio século. "Foi uma honra e um orgulho fazer parte da Associação de Futebol da Madeira", concluiu. 

