Rui Marote recebe 'Prémio Carreira' por 42 anos de dedicação ao futebol madeirense

O antigo presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Marote, foi distinguido, esta noite, com o 'Prémio Carreira' na cerimónia dos 'Craques da Bola' 2025, numa homenagem à sua dedicação de 42 anos a liderar a entidade máxima do futebol da Região Autónoma da Madeira.

Num dos momentos mais emotivos da cerimónia, o antigo dirigente agradeceu a distinção com humildade e gratidão. "Quero agradecer ao DIÁRIO e à Empresa de Cervejas da Madeira por este prémio, que recebo com muita honra e orgulho. Uma pessoa só não consegue fazer nada sozinha e tudo o que foi feito foi graças às pessoas que me acompanharam: treinadores, atletas, funcionários e árbitros. Sem eles nada teria sido possível", sublinhou.

Rui Marote aproveitou ainda para parabenizar todos os homenageados da gala. "Desejo o melhor a todos os premiados e que continuem a ter boas épocas desportivas", realçou.

Estas homenagens deviam continuar, porque o futebol e futsal bem merecem que a comunicação social reconheça o trabalho feito ao longo do tempo. É, de facto, o maior desporto da Região Autónoma da Madeira Rui Marote, galardoado com o 'Prémio Carreira'

O antigo presidente terminou a intervenção reafirmando o orgulho de ter feito parte da história do futebol regional durante quase meio século. "Foi uma honra e um orgulho fazer parte da Associação de Futebol da Madeira", concluiu.