Madeira Underwater 2025: Onde o Atlântico se faz imagem

Teve lugar hoje o segundo dia de competição do Madeira Underwater 2025, um evento de nível internacional que reúne três vertentes de prova: a Taça do Mundo CMAS de Fotografia e Vídeo Subaquático, a 2.ª e última etapa do Campeonato de Portugal e a Taça de Portugal.

Após o primeiro dia na ilha do Porto Santo, o cenário subaquático das ‘ilha dourada’ voltou a brilhar para os cerca de centena e meia de ‘atletas’ que marcam a edição deste ano do evento internacional.

Na parte da manhã, os participantes realizaram o seu mergulho conforme programado, aproveitando condições excelentes de visibilidade, fauna marinha abundante e cenários naturais únicos — uma verdadeira montra para a fotografia e o vídeo subaquáticos. Assim que as condições meteorológicas mudaram, a organização decidiu reagendar os mergulhos da tarde para a manhã, de modo a garantir as melhores condições de prova e a segurança de todos. Esta decisão permite aos atletas tirar pleno partido de duas imersões com qualidade e sem comprometer o desempenho.

O ambiente natural do Porto Santo voltou a mostrar porque é um dos destinos de referência para eventos de mergulho. As águas cristalinas, o relevo submarino vulcânico, a riqueza da vida marinha e os recifes artificiais oferecem um palco magnífico para capturar imagens únicas.

Num registo complementar, a transição para a ilha da Madeira realça ainda mais o apelo: entre quinta-feira e sexta-feira, os participantes poderão explorar zonas de mergulho selecionadas, combinando cenário atlântico e infraestruturas de nível internacional.

Depois do dia de hoje, a competição muda-se para a ilha da Madeira, onde os palcos serão a Reserva Natural do Garajau, Baixa das Moreias, Baixa da Cruz e Blue Hole.

A mudança de cenário potencia uma diversidade ainda maior de ambientes subaquáticos — convidando os participantes a explorar paisagens costeiras distintas, promovendo simultaneamente a região como destino de mergulho de excelência.