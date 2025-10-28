Forum Madeira realiza simulacro de emergência a 30 de Outubro

O Forum Madeira vai realizar, no próximo dia 30 de Outubro (quinta-feira), um simulacro de emergência com o objectivo de "testar e avaliar os procedimentos de segurança e resposta previstos no seu Plano de Segurança Interno".

A iniciativa contará com a participação dos trabalhadores do centro comercial, bem como de entidades externas, incluindo PSP e Proteção Civil.

O exercício, como consta de um comunicado, "visa reforçar a preparação e coordenação das equipas em emergências, garantindo a segurança de todos os visitantes, lojistas e colaboradores".

Durante o simulacro poderão verificar-se "condicionamentos temporários de acesso ou movimentação de viaturas de emergência nas imediações do centro, pelo que o Forum Madeira agradece a compreensão de todos".