António José Seguro realiza visita à Madeira já amanhã

António José Seguro, candidato às eleições presidenciais, estará na Madeira, amanhã, no dia 28 de outubro, no âmbito da iniciativa 'Volta ao país e à diáspora – O Futuro constrói-se com todos'.

O programa inclui, às 15h00, um encontro com estudantes da Associação Académica da Madeira, que terá lugar no Campus Universitário da Penteada, no Funchal.

Mais tarde, às 18h30, realiza-se a apresentação do livro 'Um de Nós', com a presença do autor Rui Gomes, no Auditório da Universidade da Madeira.

A agenda para o dia 29 de Outubro ainda não foi divulgada.