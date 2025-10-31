Professores correm amanhã 'Em Defesa da Educação'

Este sábado, 1 de Novembro, o Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) promove mais uma edição da iniciativa 'Correr e Caminhar pela Educação', que voltará a encher as ruas do Funchal de energia, movimento e solidariedade.

A concentração dos participantes está marcada para as 9 horas, junto ao Edifício 2000, onde decorrerão momentos de animação e convívio antes do arranque das provas.

A marcha inicia-se pelas 9h30, e a corrida tem início marcado para as 10 horas.

A iniciativa culminará com a entrega de troféus aos três primeiros classificados de cada categoria e às três escolas com maior número de participantes.