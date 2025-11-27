Savoy Palace recebe Essência do Vinho

O dia 27 de Novembro fica marcado por várias iniciativas políticas e culturais, entre elas a abertura do evento Essência do Vinho, no Savoy Palace, no Funchal.

Ao longo de três dias, o maior evento da Região dedicado ao vinho e à gastronomia irá reunir dezenas de produtores

O evento abre, esta quinta-feira, com um horário destinado a profissionais da hotelaria e restauração, entre as 16 e as 18 horas.

O programa integra também provas comentadas, sessões de ‘show cooking’ e momentos de animação musical.

José João Santos e Manuel Moreira, da Revista de Vinhos, conduzem as sessões 'Ensaios que arriscam: vinhos fora da caixa', às 19 horas, e 'Grandes vinhos de grandes Enólogos', às 20h30.

À mesma hora, na componente gastronómica, o chefe Carlos Gonçalves apresenta uma proposta inspirada nos conceitos dos restaurantes Kampo, Akua e Theo’s.

A Essência do Vinho é uma iniciativa Diário de Notícias da Madeira, coorganizada com a Essência Company.

Merece também destaque a conferência “50 anos do 25 de Novembro: A importância da Instituição Militar para a Segurança do País e Aliados”, na Assembleia Legislativa da Madeira, que será proferida pelo director-geral de Política de Defesa Nacional, o tenente-general Nuno Lemos Pires.

Trata-se de uma organização da Delegação da Madeira da Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional em parceria com a Assembleia Legislativa da Madeira, integrando o programa oficial das comemorações dos 50 anos do 25 de Novembro.

Esta quinta-feira, o secretário Regional da Economia, José Manuel Rodrigues, participa na acção “Madeira como Destino Estratégico de Investimento”, a realizar na Embaixada de Portugal em Paris, às 18h30 (17h30 na Madeira).

A iniciativa, promovida pela Invest Madeira e pela AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, leva à capital francesa 10 empresas madeirenses, que procuram reforçar a projecção da Madeira como destino de investimento e de qualidade de vida. O encontro apresenta os pontos fortes e as vantagens competitivas da Região, incluindo projetos de investimento estratégico, incentivos fiscais e oportunidades em áreas como turismo, inovação, economia azul e saúde.

No plano nacional, a votação final global do Orçamento do Estado para 2026 ocorre esta quinta-feira, dia 27 de Novembro, no parlamento.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

POLÍTICA

09h30 Reunião Semanal da Câmara Municipal do Funchal, com declarações às 12 horas, no salão nobre da CMF.

09h30 JPP – Acção política (sala de Imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira)

09h30 PSD – Iniciativa política (Centro de Saúde da Ribeira Brava).

09h30 CDS-PP – Sara Madalena aborda temas de interesse público (Rua de São Martinho, no Funchal).

19h00 PS – Célia Pessegueiro apresenta candidatura à presidência o partido (sede regional do PS, no Funchal).

Governo Regional

10h00 A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido preside à abertura da sessão pública dedicada ao “Novembro Azul”, promovida através da Direção Regional de Cidadania e dos Assuntos Sociais (DRAS), em parceria com o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM-LPCC).

11h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita o espaço ‘Lugar das Vivências I’, nas Murteiras, Santa Maria Maior (Funchal).

12h00 O secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, acompanhado pelo diretor regional da Agricultura, Veterinária e Alimentação dos Açores, Luís Estrela, visita o Centro de Experimentação de Fruticultura Subtropical, em Santa Rita, no Funchal.

12h00 O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, apresenta o Programa das Festas de Natal e Fim de Ano 2025/2026, numa sessão que decorre no Convento de Santa Clara, no Funchal.

SOCIEDADE

09h00 Plenários de trabalhadores da ARM

09h00–10h30;

14h30–15h30;

15h45 – Conferência de imprensa na Estação de Triagem do Porto Novo.

09h00-16h00 A Câmara Municipal do Funchal, em parceria com as associações de protecção animal com sede no concelho do Funchal, realiza, nesta quinta-feira, no Mercado dos Lavradores, uma feira solidária dedicada à causa animal.

15h00 Sessão comemorativa do Dia Internacional das Cidades Educadoras, no FunLab da Penteada, com a vereadora Helena Leal.

CULTURA

15h00 Inauguração da Exposição Etnográfica de Alfaias Agrícolas e Utensílios Domésticos, no Centro Cívico de Santa Maria Maior e no Núcleo Museológico de “Arte Popular”, no Funchal.

19h00 A Galeria Anjos Teixeira, no Funchal, acolhe a conferência “Rajão – contexto histórico e reinvenção do instrumento”, por Vítor Sardinha.

20h00 Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos será palco, nos dias 27 e 28 de Novembro, da apresentação da peça teatral ‘Rei Ubu’, uma produção do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

- Estreia nos cinemas nacionais do filme 'Crendices – Quando o Medo Vem das Crenças', produzido pelos 4Litro.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 27 de Novembro. Dia Mundial do Fado:

1199 - D. Sancho I, conhecido como "Sancho, O Povoador" funda a cidade da Guarda

1492 - Cristóvão Colombo chega a Cuba.

1701 - Nasce o astrónomo sueco Anders Celsius, criador da escala de temperatura em graus centígrados (Celsius).

1841 - É criado o Real Conservatório de Música do Rio de Janeiro.1895 - É lavrado, num notário de Paris e depositado num banco em Estocolmo, o testamento de Alfredo Nobel, que instituiu os prémios com o seu nome. A primeira edição decorrerá em 1901.

- Morre, aos 71 anos, Alexandre Dumas, filho do escritor francês.

1919 - Mahatma Gandhi lança a campanha nacionalista na Índia.

1940 - II Guerra Mundial. A Alemanha anexa a província francesa de Lorena.

1953 -- Morre, com 65 anos, o dramaturgo norte-americano Eugene Gladstone O'Neill, autor de "Jornada para a Noite". Prémio Nobel da Literatura em 1936.

1955 -- Morre, aos 65 anos, o compositor e musicólogo Luís de Freitas Branco, autor de "Vathek" e "Paraísos Artificiais".

1961 - É criado o Comité de Descolonização das Nações Unidas (ONU), que tem, entre os seus principais "dossiers", a política colonialista do Governo de Salazar, a escalada da guerra em Angola e a iminência de conflito em Moçambique e na Guiné-Bissau.

1974 - É publicado o regime constitucional provisório de Angola - Lei n.º 11/74, emitida pelo Conselho de Estado e publicado no Diário do Governo nº. 276/1974.

1975 - Controlada a sublevação militar do dia 25, o general Ramalho Eanes é nomeado Chefe de Estado-Maior do Exército. Os generais Carlos Fabião e Otelo Saraiva de Carvalho são destituídos, respetivamente, de Chefe de Estado-Maior do Exército e do Comando Operacional do Continente.

- O VI Governo provisório devolve a Rádio Renascença à Igreja Católica.

1986 - O conselho de ministros do Governo de Aníbal Cavaco Silva decide extinguir o papel selado, introduzido em Portugal em 24 de dezembro de 1660 e abolido já por duas vezes: em abril de 1668 e janeiro de 1804.

- O Governo extingue, pela segunda vez, a Agência Noticiosa Portuguesa (ANOP), prevendo a criação da LUSA, que entrará em funcionamento em Janeiro de 1987.

1990 - John Major é eleito líder do Partido Conservador britânico.

1991 - A escritora portuguesa Natália Correia recebe a Ordem da Liberdade, atribuída pelo Presidente da República, Mário Soares.

1992 - Publica-se, pela última vez, o semanário "O Jornal", fundado em 1975 por um grupo de 14 jornalistas. Com uma tiragem superior a 80 mil exemplares, no início dos anos 80, chegou a ser o mais lido no país. No seu lugar viria a surgir a revista Visão.

1994 - Morre, com 87 anos, o maestro e compositor português Fernando Lopes Graça, um dos mais importantes nomes da música portuguesa do século XX.

1999 - Os Unionistas do Ulster aprovam a formação de um Governo de coligação com os Católicos

2000 - A Jugoslávia é reincorporada na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), após oito anos de ausência.

2001 - Morre, aos 93 anos, Margot Schmidt Dias, pianista de formação alemã, pioneira da antropologia em Portugal.

2002 - O ex-líder da milícia pró-integracionista timorense, Eurico Guterres, é condenado, em Jacarta, a dez anos de prisão por abusos de direitos humanos cometidos em Timor-Leste em 1999.

2003 - Sentença do caso Moderna. José Braga Gonçalves, condenado a 10 anos e seis meses de prisão pelos crimes de administração danosa, corrupção activa, falsificação de documentos e apropriação ilegítima, por cúmulo jurídico, recebe a maior pena.

2004 - No XVII Congresso do PCP no Complexo Municipal de Desportos de Almada, Almada, o Comité Central é eleito pela primeira vez por voto secreto.

- O Parlamento da Ucrânia declara inválida a votação na segunda volta das presidenciais e retira a sua confiança à Comissão Eleitoral Central.

- Domingos Oliveira e Paulo Pereira, de Moreira de Cónegos, são os primeiros contemplados portugueses do primeiro prémio do Euromilhões. Recebem 44 milhões de Euros.

2006 - Rafael Correa, 43 anos, candidato nacionalista de esquerda anti-norte-americano, vence a segunda volta das eleições presidenciais no Equador.

- A Índia anuncia hoje ter interceptado com êxito um míssil terra-terra Prithvi-II na baía de Bengala, no quadro dos seus esforços para se dotar de um sistema de defesa anti-míssil.

- Morre, com 60 anos, Rui Pereira, médico, resistente antifascista, figura emblemática do movimento estudantil dos anos 60, fundador dos Comités de Luta Anticoloniais.

2008 - O escritor espanhol Juan Marsé, obtém o Prémio Cervantes, o Nobel das Letras espanholas.

- O Governo aprova o diploma que fixa o Salário Mínimo Nacional para 2009 em 450 euros mensais, dando cumprimento ao acordo estabelecido na concertação social há dois anos.

- O Tribunal de Westminster ordena a extradição, para Portugal, do antigo presidente do Benfica João Vale e Azevedo.

2009 - O Parlamento aprova o adiamento por um ano do Código Contributivo da Segurança Social e a suspensão do Pagamento Especial por Conta. A passagem das propostas da oposição constitui o primeiro revés político do Governo de José Sócrates.

- Morre, com 91 anos, Jacques Baratier, realizador francês, premiado em Cannes em 1958 com o filme "Goha".

2011 - A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) anuncia que o Fado é Património Imaterial da Humanidade.

- Morre, com 59 anos, Ana Maria, que se apresentava como "fadista negra".

- Morre, aos 84 anos, Ken Russell, realizador britânico autor de vários filmes sobre compositores de música erudita, como "The Music Lovers", em 1970, sobre Tchaikowsky, e, "Lisztomania" e "Tommy", em 1975.

- Morre, aos 57 anos, José Tibúrcio, um dos fundadores da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda-Renovada.

2012 - Os ministros das Finanças da zona euro e o Fundo Monetário Internacional alcançam um acordo sobre a redução da dívida grega, que abre a porta ao desbloqueamento da ajuda financeira à Grécia.

- Início dos motins em Siliana (sudoeste de Tunes), Tunísia, que se prolongam até 01 de Dezembro e causam 300 feridos. Greves e manifestações, por vezes violentas, afetam a indústria, os serviços públicos, os transportes e o comércio.

- Morre, com 58 anos, Erik Izraelewicz, jornalista e diretor do jornal francês Le Monde.

2013 - O Senado italiano decide retirar o lugar de senador ao ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, depois de ter sido condenado a quatro anos de prisão por fraude fiscal.

2014 - Greve geral e manifestações dos setores público e privado em Atenas e Salónica, as principais cidades gregas, contra a continuação da austeridade na Grécia.

- O cante alentejano, canto coletivo, sem instrumentos e que junta música e poesia, é classificado como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

- Morre, aos 88 anos, Sousa Veloso, engenheiro agrónomo apresentador do programa TV Rural, que durante três décadas deu notícias na RTP sobre a agricultura em Portugal.

- Morre, com 94 anos, a escritora britânica Phyllis Dorothy James, conhecida como P.D. James, uma das mais reconhecidas autoras de ficção policial do século XX.

2015 - O parlamento aprova o fim dos exames do 4.º ano de escolaridade, com os votos favoráveis do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda, do PEV e do PAN.

2016 - A Argentina conquista, pela primeira vez na história, a Taça Davis em ténis, ao derrotar, em Zagreb, a Croácia, por 3-2, graças ao triunfo de Federico Delbonis sobre Ivo Karlovic no último encontro da final, em Zagreb, Croácia.

- O alemão Nico Rosberg (Mercedes) conquista pela primeira vez o título do Mundial de Fórmula 1, ao concluir o Grande Prémio de Abu Dhabi na segunda posição, atrás do britânico e companheiro de equipa Lewis Hamilton.

- Morre, com 90 anos, Mark Evgenievich Taimanov, russo considerado um dos melhores jogadores de xadrez entre 1950 e 1970 e uma das maiores figuras da história da modalidade.

2017 - O Orçamento do Estado para 2018 é aprovado em votação final global na Assembleia da República, com os votos a favor do PS, BE, PCP, PEV e PAN e contra do PSD e do CDS-PP.

- A Direção-geral da Saúde declara o fim do surto de 'legionella' no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, que provocou pelo menos 56 casos de infeção, cinco dos quais mortais.

2019 - O Parlamento Europeu aprova, em Estrasburgo, o colégio da nova Comissão Europeia liderado por Ursula Von der Leyen, que inicia funções no dia 01 de dezembro.

- A pena imposta contra o antigo Presidente brasileiro, Lula da Silva, num processo da operação Lava Jato, é aumentada de 12 anos e 11 meses de prisão para cerca de 17 anos de cadeia.

2021 - O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, conquista pela segunda vez consecutiva a Taça Libertadores de futebol, ao bater na final o Flamengo, por 2-1, após prolongamento.

- Morre, com 61 anos, Almudena Grandes, escritora espanhola, vencedora do Prémio Nacional de Ficção em 2018.

- Morre, aos 90 anos, Francisco Leonel Rodrigues Lobo, militante do PCP, primeiro presidente eleito da Câmara de Setúbal após a revolução de Abril, entre 1979 e 1985.

2023 - Morre, aos 87 anos, Jorge Araújo, antigo dirigente comunista.

2024 - O Parlamento Europeu aprova a composição da próxima Comissão Europeia de Ursula von der Leyen, com 370 votos favoráveis, 282 contra e 36 abstenções.

PENSAMENTO DO DIA

Passam tragicamente na vida os que não encontram satisfação na mentira burguesa das convenções sociais Luís de Freitas Branco (1890-1955), compositor português

Este é o tricentésimo trigésimo segundo dia do ano. Faltam 34 dias para o termo de 2025.