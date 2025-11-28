Fusão com sabores do oriente marca segundo dia da Essência do Vinho 2025

O segundo dia da Essência do Vinho – Madeira 2025, no Savoy Palace, já abriu as portas ao público. A noite conta com provas comentadas, show cookings e música ao vivo. Rubina Vieira, do Instituto do Vinho, do Bordado e Artesanato (IVBAM), conduz a sessão 'A Essência de um Clássico Imortal', às 19 horas, seguida por Ricardo Maia com 'Vinhas Centenárias e Biológicas da Quinta do Vallado', às 20h30.

Foto Hélder Santos / ASPRESS

A componente gastronómica fica a cargo do chef Fábio Vieira, do restaurante 5 Sentidos, que promete apresentar pratos que unem cozinha oriental e regional, com destaque para o atum e o cuscus da Ponta de Sol, ingrediente que fez questão de frisar que faz parte da tradição da ilha.

Foto Hélder Santos / ASPRESS

Para os produtores, o evento é uma oportunidade única. Michel Batista, da Madeira Wine Company, afirma que “este evento permite demonstrar o que bem fazemos cá na ilha, dar a conhecer os nossos vinhos e criar contactos que durante o ano não seriam possíveis.”

Foto Hélder Santos / ASPRESS

A animação musical fica a cargo do DJ Pedro Pestana, que irá animar as três noites da inicativa. A Essência do Vinho – Madeira 2025 prossegue amanhã com novas provas comentadas, show cookings e encontros entre produtores e apreciadores, consolidando o evento como o maior a nivel regional dedicado ao vinho e á gastronomia