Turismo encerra comemorações dos 25 anos da Laurissilva como Património Mundial da UNESCO

A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura dá por terminadas as comemorações dos 25 anos da Laurissilva da Madeira como Património Mundial da UNESCO.

A cerimónia de encerramento terá lugar amanhã, dia 24 de Novembro, às 17 horas, na Torre do Capitão – Núcleo Histórico de Santo Amaro, no Funchal.

A sessão contará com a presença do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, que encerrará oficialmente este ciclo comemorativo dedicado à celebração e valorização da Floresta Laurissilva, "um património único no mundo e motivo de orgulho para todos os madeirenses".

Numa nota hoje remetida às redacções, a tutela realça que este projecto apresentado visou reforçar a divulgação do 25.º aniversário da classificação da Laurissilva da Madeira como Património Mundial Natural pela UNESCO, distinção atribuída em 1999 e que permanece, até hoje, o único património natural de Portugal e um dos poucos existentes na Europa.

"A celebração deste marco não só reconheceu a relevância histórica, ecológica e científica desta floresta, como sublinhou a importância contínua da sua conservação, proteção e promoção", destaca a Secretaria.

As comemorações foram dedicadas à aprendizagem, reflexão e acção, destacando "o extraordinário valor natural e cultural da Laurissilva" e reforçando o compromisso colectivo com a preservação deste ecossistema singular, que alberga espécies de flora e fauna únicas à escala planetária e habitats essenciais para a manutenção da biodiversidade.