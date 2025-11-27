Cinco produtores promovem Vinho Madeira no Reino Unido

Está a decorrer, desde a passada terça-feira, no Reino Unido, o 'Madeira Wine Experience', uma acção de comunicação e de divulgação deste produto, num mercado que é já de referência para o Vinho Madeira, representando actualmente um volume de comercialização superior a 1,6 milhões de euros, exportando mais 230 mil litros.

Nesta acção de divulgação estão presentes cinco produtores/agentes económicos: Justino’s Madeira Wines, Madeira Wine Company, Henriques & Henriques, HM Borges e Vinhos Barbeito. Para o IVBAM, a aposta na promoção do Vinho Madeira no Reino Unido é fundamental, "não só pelos excelentes resultados que este mercado tem apresentado em termos de valor exportado — registando, já em 2025, uma comercialização superior a 1,3 milhões de euros, o que representa um crescimento de 17% face a 2024 — mas também pela forte ligação histórica existente entre ambos".

Numa nota enviada à imprensa, o IVBAM explica que este evento está a ser inteiramente dedicado ao Vinho Madeira, acolhendo diversas iniciativas, tais como provas, masterclasses, food matching, speed tastings e cocktails. Além disso, os agentes económicos participantes estão a ter oportunidade de estabelecer contacto direto com profissionais do sector vínico no Reino Unido. O programa inclui também um bloco dedicado aos "wine lovers", permitindo aos convidados conhecer e apreciar as características únicas do Vinho Madeira.

Ao todo serão realizadas três masterclasses, orientadas por dois oradores distintos — Demitri Walters, Master of Wine e um chef de renome Daniel Watkins. As speedtastings ficam a cargo de Ady Smith, entertainer televisivo com reconhecida projecção no Reino Unido. O evento acolha mais de 400 participantes/dia, entre profissionais e consumidores.

Trata-se de uma acção é co-financiada em 70% por fundos comunitários, através do projecto de Promoção de Vinhos em Mercados de Países Terceiros (Programa FEAGA), sendo os restantes 30% financiados pelo Orçamento Regional.