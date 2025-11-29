Futuros bombeiros do Porto Santo em formação de incêndios rurais

Os estagiários da nova escola dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo frequentaram, entre os dias 17 e 23 de Novembro, uma formação de iniciação em combate a incêndios rurais.

Segundo avança o Serviço Regional de Protecção Civil, os futuros bombeiros tiveram a oportunidade de "aprender técnicas e manobras de prevenção e combate a incêndios rurais, bem como conhecer os protocolos de segurança a adoptar na intervenção, essenciais para o desempenho da actividade de bombeiro, desenvolvendo competências, fortalecendo a disciplina e o trabalho em equipa."

O módulo, promovido pelo Centro de Formação e Treino do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM é acreditado pela Escola Nacional de Bombeiros - Portugal e cofinanciado pelo Fundo Social Europeu+ através do Madeira 2030.

