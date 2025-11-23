Prova de trial fez sucesso no Porto Santo

A empresa 'X Adventure' e o Sporting Clube do Porto Santo organizaram este fim-de-semana, no Porto Santo, a edição zero da prova de trial CISET 4X4, ilha dourada. Este evento, com boa adesão do público, contou com 21 concorrentes, entre equipas regionais, nacionais e internacionais.

António Henrique venceu na categoria super Proto, Rodrigo Santos na Proto e Luís Silva na Promo.

Uma palavra para a enorme adesão por parte do público porto-santense e também alguns turistas, que acompanharam e acarinharam estes três dias desta competição automobilística, que contribuiu para atenuar a sazonalidade.

O director da prova, Luís Pirralho, fez um balanço positivo: “Sim, efectivamente, estou muito satisfeito. Foi uma edição zero muito trabalhosa, porque foi um local onde não estamos habituados a trabalhar para um evento desta dimensão”. “No geral, tudo decorreu bem. Ficámos satisfeitos com o avaliar dos participantes e sentimo-nos honrados pelo que conseguimos realizar neste fim-de-semana”, acrecentou. Luís Pirralho falou ainda sobre o futuro para esta prova na ilha dourada: “Sim, queremos mas depende do município e do seu apoio. O ano 2026 pode vir a ser então primeira edição CISET 4X4 no Porto Santo”.

A realização da prova só foi possível com o apoio da Câmara Municipal do Porto Santo, bem como com a colaboração do Governo Regional, através do Gabinete da Administração Pública do Porto Santo. Houve ainda empresas que deram o seu contributo, casos do Grupo Sousa, 'Pé na Água', 'Alçado Direito', 'Alumibatista', 'Lubrimade', entre outras.