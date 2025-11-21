CISET 4x4 já arrancou no Porto Santo

Já começou o evento desportivo CISET 4x4, no Porto Santo.

Esta tarde realizaram-se as verificações técnicas entre Praça do Barqueiro e a Alameda Infante D Henrique.

Mais tarde, pelas 18h30, realizou-se uma reunião entre a Câmara Municipal local e a organização e, às 19 horas, um 'briefing' para os pilotos, organização e entidades locais envolvidas nesta prova.

Relembrar que estão inscritas 21 equipas, as provas decorrem no sábado e domingo, em terrenos junto ao antigo matadouro, no kartódromo, e no domingo em terrenos perto do campo de golfe.