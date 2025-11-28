Bombeiros chamados para abertura de porta no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados pelas 23h30 de ontem para a abertura de uma porta na Travessa do Pina, no Funchal.

Segundo foi possível aferir, para aceder ao interior da habitação foi necessário entrar por uma janela.

A proprietária ficou nervosa com a situação, visto no interior da casa estar uma criança.

Chegou a ser assistida pelos elementos da corporação, contudo não foi necessário realizar o seu transporte para o hospital.