Bombeiros chamados para abertura de porta no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados pelas 23h30 de ontem para a abertura de uma porta na Travessa do Pina, no Funchal. 

Segundo foi possível aferir, para aceder ao interior da habitação foi necessário entrar por uma janela. 

A proprietária ficou nervosa com a situação, visto no interior da casa estar uma criança.

Chegou a ser assistida pelos elementos da corporação, contudo não foi necessário realizar o seu transporte para o hospital. 

