Bombeiros da Região em formação para combater fogo com recurso a fogo

O Serviço Regional de Proteção Civil está a promover um programa de formação especializada no uso do fogo, com o intuito de formar Técnicos de Fogo de Supressão e Operacionais de Queima. As sessões decorrem até final deste ano, com o objectivo de criar Equipas de Análise e Uso do Fogo, para integrar o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR).

Os dois cursos resultaram de um diagnóstico realizado no terreno e reforça a capacitação e especialização dos agentes de proteção civil, através de abordagens técnicas que são baseadas no conhecimento do comportamento do fogo, na análise do terreno e no uso estratégico do fogo, com base em dados científicos.

24 operacionais frequentam a especialização

O primeiro curso, denominado de Operacional de Queima, decorreu de 20 de outubro a 6 de Novembro, com a participação de 12 elementos de vários corpos da Região, nomeadamente das Companhias de Bombeiros Sapadores do Funchal e de Santa Cruz e dos Corpos de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Madeirenses, Calheta e dos Municipais de Machico.

Já o segundo curso, na área de Técnico de Fogo de Supressão, decorreu de 17 a 26 de Novembro, para qualificar especialistas em planeamento, coordenação e execução de ações de fogo de supressão em combate a incêndios rurais e florestais, oriundos dos Corpos de Bombeiros, Guarda Nacional Republicana e Serviços Municipais de Proteção Civil.

As formações inserem-se na estratégia PROCIV Madeira 3.0, apresentada em Fevereiro, que aposta na inovação do Sistema Regional de Proteção Civil e optimização do dispositivo de prevenção e combate aos incêndios rurais. Além disso, "as acções abrangem temas como o planeamento técnico, a execução e a avaliação de fogo controlado, com base em Planos de Fogo Controlado (PFC) e Planos Operacionais de Queima (POQ), essenciais para garantir a segurança, eficácia e legalidade das intervenções com fogo técnico, sendo aplicados com base em cartografia, análise do histórico de incêndios e prescrição detalhada da queima".