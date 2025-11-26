Protecção Civil divulga resultados do Dispositivo Especial Contra Incêndios Rurais

Realiza-se, esta tarde, a apresentação dos resultados do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), relativos ao período de 1 de Janeiro a 31 de Outubro.

A conferência de Imprensa terá lugar no auditório do Serviço Regional de Protecção Civil, na Cancela, pelas 16h30, e contará com a presença de Micaela Freitas, secretária regional com a tutela desta pasta.

O DECIR representa um investimento do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, na ordem dos 4 milhões de euros.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 8h00 às 16h00 - Sind. dos Trab. das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro-Sul e Regiões Autónomas realizam Plenários de Trabalhadores na Empresa ARM

08h00 às 09h30 - Estação / Estaleiro de Câmara de Lobos, no PIZO

14h00 às 15h30 - Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos, na Meia Serra

14h30 às 16h00 - Estação de Tratamento de Águas, na Alegria

- 9h00 - Reunião plenária na Assembleia Legislativa da Madeira

- 9h00 às 13h00 - Conferência sobre o Código dos Contratos Públicos, promovida pela ASSICOM, no Museu de Electricidade

- 9h30 - Congresso ‘Regiões e Autonomias Insulares: Perspectivas Históricas, no Auditório do CEHA-AV, na Rua das Mercês

- 9h30 às 12h30 - Jornadas Regionais da Qualidade 2025, sob o tema 'A Qualidade e a Felicidade Organizacional'

- 10h00 - Iniciativa integrada na campanha global da ONU Women e do Inner Wheel International (IIW), intitulada 'Pinte o Mundo Laranja: Acabe com a Violência contra as Mulheres e Raparigas', no Salão Nobre do Conservatório - Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Pter Clode

- 10h30 - Micaela Freitas, e o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), Miguel Pavão, assinam revisão da convenção de comparticipação dos tratamentos dentários no setor privado, em vigor desde 1997, na sede da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil

-10h30 - Instituto de Emprego da Madeira realiza Simulacro de Incêndio

- 11h30 - Reunião do Conselho Regional DA USAM, nas instalações do sindicato

- 11h45 - Cerimónia comemorativa do 16.º aniversário do Aeródromo de Manobra n. º3, presidida por Ireneu Cabral Barreto e com a presença de Rafaela Fernandes, no Porto Santo

- 14h00 - I Fórum Regional Erasmus+: 'Histórias que Inspiram', com a presença de Elsa Fernandes, no Museu de Electricidade – Casa da Luz.

- 14h00 - Reunião da 6ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Cultura e Desporto, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 14h30 - Tradicional Baile de Natal, organizado pela Associação Cultural Recreativa e Artística Baile Histórico, no Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro - Torre do Capitão

- 16h30 - Início do Ano Académico da UMa, no Colégio dos Jesuítas

- 19h00 - Abertura do Christmas Market, com o mote 'Presentes com amor e sabor!',

Forum Madeira - Praça Central

- 19h00 - Candidatura de António Filipe à Presidência da República realiza debate subordinado ao tema 'Os Valores de Abril e a Situação Política Actual', contará com a participação do Mandatário Regional da candidatura de António Filipe à Presidência da República, na Rua João de Deus, n.º 12

- 21h00 - Concerto de Órgão do Organista Húngaro Levente Kuzma, com a presença de Rafael Nunes, na Sé Catedral

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial Sem Compras, Dia da Anemia e Dia Mundial da Oliveira

- Este é o tricentésimo trigésimo primeiro dia do ano. Faltam 35 dias para o termo de 2025

EFEMÉRIDES:

1095 - O Papa Urbano II lança o apelo à Cruzada, no concílio de Clermont Ferrand, em França.

1764 - A ordem dos Jesuítas é suprimida em França.

1779 - Extinção do Tribunal da Inquisição de Goa, determinada pela carta régia de 15 de janeiro de 1774.

1839 - Queda do Governo português de Barão de Sabrosa, por não assumir os compromissos de abolição da escravatura. Sucede-lhe o gabinete do Conde de Bonfim.

1835 - É publicado o decreto de reorganização da saúde pública, que proíbe o enterro nas igrejas e o impõe nos cemitérios.

1853 - A Coroa portuguesa nomeia a comissão de Morais Soares para redigir o Código Florestal.

1899 - Eleições para as Cortes Portuguesas. No Porto, vencem os republicanos, que elegem os deputados Afonso Costa, Paulo Falcão e Xavier Esteves. Os resultados, no entanto, foram anulados a 05 de janeiro de 1900.

1909 - Nasce o escritor e dramaturgo francês de origem romena Eugène Ionesco, autor de "A Cantora Careca", "O Retrato do Coronel" e "O Solitário".

1922 - É aberto o túmulo do faraó egípcio Tutankhamon.

1940 - II Guerra Mundial. As forças nazis ordenam a construção do muro em redor do Gueto de Varsóvia, deixando os 400 mil habitantes judeus sem acesso a bens essenciais.

1942 -- Estreia do filme Casablanca, no Hollywood Theatre, em Nova Iorque.

1949 - Sai o primeiro número do trissemanário desportivo Record.

1967 - Grandes cheias da região de Lisboa. As inundações, associadas às precárias condições de habitação e à falta de ordenamento causam cerca de 500 mortos e deixam milhares de pessoas sem abrigo.

1970 - Tentativa de assassínio do Papa Paulo VI, na visita a Manila, Filipinas.

1974 - Portugal e São Tomé e Príncipe assinam o acordo de Argel, para a independência do país.

1975 - O Regimento de Comandos da Amadora ataca o Regimento da Polícia Militar.

1983 - Sai o primeiro número do jornal Semanário, sob a direção de Vítor Cunha Rego.

1985 - O Governo português baixa as taxas de juro e interrompe a desvalorização deslizante do Escudo.

1986 - Inicia-se, em Bangui, o julgamento do antigo imperador da República Centro-Africana, Jean-Bedel Bokassa.

- Morre, aos 78 anos, a jornalista norte-americana Mary Hemingway, correspondente de guerra, viúva do escritor Ernest Hemingway (1899-1961).

1988 - Inauguração oficial do Hospital da Prelada, no Porto.

1990 -- O Prémio Femina é atribuído ao romance "Manhã Submersa", do escritor português Vergílio Ferreira.

1991 - O comité de ministros do Conselho da Europa aprova, em Estrasburgo, França, uma declaração em que condena veemente o massacre que as forcas da indonésia perpetraram recentemente em Timor-Leste.

1996 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, encontra-se, em Paris, com o Presidente Francês, Jacques Chirac, a quem solicita o apoio da França à causa de Timor-Leste.

2002 - O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decreta a prisão preventiva do ex-funcionário da Casa Pia Carlos Silvino ("Bibi"), acusado de abuso sexual de menores.

- D. Ximenes Belo, administrador apostólico de Díli, Timor-Leste, desde 1983, anuncia a sua resignação ao cargo.

2003 - o Prémio Fundação Mário Soares é entregue a Alice Samara pela obra "Verdes e Vermelhos, Portugal e a Guerra no Ano de Sidónio Paes".

2004 - Na Ucrânia, a população bloqueia a entrada na sede do Governo, em Kiev, reivindicando a realização de novas eleições presidenciais.

- Morre, com 104 anos, Fernando Valle, médico, fundador e presidente honorário do PS, antigo Governador Civil de Coimbra, opositor à ditadura do Estado Novo.

2006 - Entra em vigor o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, acordado pelo Presidente da Autoridade Nacional Palestiniana, Mahmud Abbas, com os líderes das diversas fações palestinianas, e aceite pelo governo israelita.

- Morre, aos 83 anos, Mário Cesariny de Vasconcelos, poeta e pintor, expoente máximo do surrealismo português, Grande Prémio Vida Literária APE/CGD, galardoado com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.

- Morre, com 63 anos, Dave Cockrum, desenhador norte-americano, criador de figuras como Colossos, Noturno, Tempestade, Fénix e Mística.

2007 - Oito pessoas morrem quando uma secção de bancadas do estádio Fonte Nova, em São Salvador da Bahia, classificado como um dos piores estádios do Brasil, cede no final de um jogo de futebol.

- Fica concluído o processo de transferência da Hidroelétrica de Cahora Bassa de Portugal para Moçambique. A Hidroelétrica de Cahora Bassa fornece energia elétrica à África do Sul e Zimbabué. Portugal receberá 700 milhões de dólares (471 milhões de euros) e passará a deter apenas 15% por cento.

2008 - Uma série de ataques terroristas coordenados no Sul de Bombaim, capital financeira da Índia, em locais frequentados por ocidentais, designadamente dois hotéis, causam pelo menos 78 mortos e 200 feridos. A polícia indiana revela que homens armados fizeram um número indeterminado de reféns depois de abrirem fogo numa estação ferroviária apinhada de pessoas. Um grupo pouco conhecido, Deccan Mujahideen, reivindica a autoria da série de ataques terroristas em Bombaim.

- O Sporting sofre a maior derrota caseira nas competições europeias, ao ser batido por 5-2 pelo FC Barcelona, em jogo da quinta jornada do grupo C da Liga dos Campeões de futebol.

2010 -- É aprovada na generalidade a Lei de Identidade de Género que enquadra em novos moldes os direitos dos transexuais. O Presidente da República, Cavaco Silva, veta, de seguida, a lei que será de novo aprovada sem alterações pelo Parlamento. Cavaco Silva irá ser obrigado a promulga-la em fevereiro de 2011.

2011 -- Morre, com 78 anos, o nigeriano Emeka Odumegwu-Ojukwu, líder militar e político da guerra de secessão do Biafra, no fim dos anos 1960.

2012 -- Morre, aos 74 anos, Juan Carlos Calderón, compositor, produtor e intérprete espanhol.

- Morre, aos 93 anos, Joseph E Murray, médico-cirurgião norte-americano, conhecido por ter encetado com êxito o primeiro transplante de rim. Prémio Nobel da Medicina em 1990.

2013 - O Orçamento do Estado 2014 é aprovado em votação final global pela maioria PSD/CDS-PP, com os votos contra de todas as bancadas da oposição e do deputado democrata-cristão eleito pela Madeira Rui Barreto.

- Algumas dezenas de manifestantes interrompem o discurso da ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, no parlamento na intervenção de encerramento antes da votação final global do OE/2014. À porta da Assembleia da República concentram-se milhares de pessoas, num protesto organizado pela CGTP.

- Sindicalistas da CGTP ocupam os ministérios da Economia, da Saúde, do Ambiente e das Finanças, em Lisboa.

2014 - O antigo Presidente da República, Mário Soares, é o primeiro político a visitar José Sócrates em prisão preventiva no presídio em Évora e considera que o ex-primeiro-ministro está a ser vítima de "um caso político" e de "uma campanha que é uma infâmia".

- A escritora Lídia Jorge é distinguida, por unanimidade, com o Prémio Luso-Espanhol de Arte Cultura 2014, atribuído pelo Ministério da Cultura de Espanha e pela Secretaria de Estado da Cultura de Portugal.

- A maioria parlamentar PSD/CDS-PP aprova na generalidade os diplomas do Governo sobre o IRS e a Fiscalidade Verde. PS abstém-se e Bloco de Esquerda, PCP e os Verdes votam contra.

- Morre, com 100 anos, Nella Maissa, pianista de origem italiana.

2015 - O secretário-geral do PS, António Costa, é empossado no cargo de primeiro-ministro pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, numa cerimónia no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

- O sucateiro Manuel Godinho é condenado, no Tribunal de Aveiro, a mais dois anos e meio de prisão efetiva, por subornar um ex-funcionário da antiga Rede Ferroviária Nacional (Refer), também condenado no mesmo processo.

- Morre, com 76 anos, Beatriz da Conceição, fadista criadora de êxitos como "Ovelha negra", que recebeu em 2008 o Prémio Amália Rodrigues de Carreira.

2016 -- Morre, aos 86 anos, Arlindo de Carvalho, compositor e maestro, autor de êxitos como "Chapéu Preto" e "Fadinho Serrano".

2017 - O filme "Farpões Baldios", de Marta Mateus, conquista o Grande Prémio do Hiroshima International Film Festival, no Japão.

2018 - O parlamento aprova o aumento extraordinário para pensionistas que recebam até 1,5 Indexantes de Apoios Sociais, que será pago em janeiro de 2019.

- O Presidente ucraniano, Petro Poroshenko, assina um decreto em que declara o estado de exceção em todo o país, na sequência do apresamento pela Rússia de três navios da Armada da Ucrânia no mar Negro.

-- Morre, aos 71 anos, Carlos Garrancho, ex-hoquista que venceu vários títulos internacionais pela seleção portuguesa na década de 1970.

- Morre, aos 78 anos, Bernardo Bertolucci, realizador italiano responsável por filmes como "O Último Tango em Paris" e o "Último Imperador".

2019 - Fernando Santos é eleito como melhor selecionador do mundo de 2019 pela Federação Internacional de História e Estatística do futebol, repetindo o feito de 2016.

- Morre, aos 76 anos, Köbi Kuhn, antigo treinador de futebol suíço, dirigiu a seleção helvética nos Europeus de 2004 e 2008 e no Mundial de 2006.

2020 - O plenário do parlamento aprova a proposta do BE que anula a transferência de 476 milhões de euros do Fundo de Resolução para o Novo Banco, no âmbito do Orçamento do Estado para 2021.

2021 - A Organização Mundial de Saúde classifica como "de preocupação" a nova variante B.1.1.529 do coronavírus que causa a covid-19, detetada pela primeira vez na África do Sul, e designou-a pelo nome Ómicron.

- A judoca Telma Monteiro conquista a medalha de ouro no Grand Slam de Abu Dhabi, ao vencer na final de -57 kg a francesa Priscila Gneto, por 'waza-ari', a 55 segundos do final do combate.

- O projeto-lei que revoga o Cartão do Adepto (documento, que tem custo de 20 euros e validade de três anos, visa identificar os adeptos que pretendam ocupar as zonas dos estádios habitualmente ocupadas pelas claques dos clubes) é aprovado por unanimidade em votação final na Assembleia da República para entrar em vigor em 01 de janeiro de 2022.

- Morre, com 91 anos, Stephen Sondheim, compositor e letrista norte-americano, que escreveu o musical West Side Story e somou dezenas de prémios, entre os quais um Óscar, oito Grammy e um Pulitzer.

2022 - O Presidente da República da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, vence as eleições presidenciais, com 405.910 dos 411.081 votos, ou seja, 94,9%.

- Morre, aos 66 anos, Fernando Gomes, 'bibota' como era conhecido, antigo futebolista, venceu duas Botas de Ouro e foi o melhor marcador da história do FC Porto. Com a camisola azul conquistou cinco campeonatos, três Taças de Portugal e outras tantas Supertaças Cândido de Oliveira.

- Morre, com 63 anos, Irene Cara, cantora, compositora e atriz norte-americana. Deu voz à música "What a Feeling", vencedora de um Óscar pela Melhor Canção Original e dois prémios Grammy de Melhor Álbum de Banda Sonora Original para Filme, do filme 'Flashdance'. Com o desempenho de Coco Hernández, no filme "Fame", obteve o prémio de Melhor Atriz nos Globos de Ouro.

2023 -- Morre, aos 89 anos, João Meneres, engenheiro, fotógrafo, conhecido por fotografar "por necessidade e paixão" a "rural urbana, fabril e febril" cidade do Porto. Agraciado com a Medalha Grau Ouro da Câmara do Porto em 2005.

- Morre, aos 92 anos, Alberto da Costa e Silva, historiador, poeta e diplomata, Prémio Camões 2014 e considerado o maior especialista brasileiro em História de África. Embaixador do Brasil em Lisboa, de 1989 a 1992, foi agraciado por Portugal com as grã-cruzes das Ordens do Infante, Militar de Sant'Iago da Espada e Militar de Cristo.

2024 - Morre, aos 81 anos, Júlio de Carvalho, primeiro comandante das Forças Armadas de Cabo Verde e combatente na luta pela independência. Exerceu as funções de ministro do Interior e de ministro da Defesa e Segurança, sob governação do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) a cuja comissão política pertenceu.

- Morre, aos 94 anos, Joaquim Chaves, farmacêutico, fundador da Joaquim Chaves Saúde.

