Rally Madeira Legend já está na estrada

A caravana com quase 60 concorrentes, cumpriu, ao início desta noite de sexta-feira, a cerimónia de partida do Rally Madeira Legend, a partir do pódio colocado na Avenida Arriaga (em frente à sede do Club Sports da Madeira, organizador do evento).

Esta prova que reúne concorrentes com modelos de antologia nos ralis vê hoje cumprido seu primeiro dia de competição com passagem noturna dupla pela classificativa do Santo da Serra, fazendo recordar tempos idos da modalidade em que muitas provas se prolongavam noite dentro, bastas vezes até de madrugada.

O Rally Madeira Legend termina amanhã à tarde depois de terem sido percorridas mais seis troços cronometrados ao redor da ilha.