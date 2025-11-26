Albuquerque volta a contestar os critérios para o risco de pobreza

Na resposta a Luís Martins (JPP), o presidente do Governo Regional começou por referir que no cálculo dos rendimentos médios, não é tida em conta a "devolução de rendimentos" que se verifica através de uma maior redução da carga fiscal.

Miguel Albuquerque também contestou os critérios para definição dos riscos de pobreza que, segundo o presidente do governo, não fazem sentido quando aplicados às regiões insulares.

Dá como exemplo a mobilidade, que é naturalmente mais difícil nas ilhas e critérios como o "aquecimento das casas que não faz sentido em regiões subtropicais".