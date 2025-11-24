Invest Madeira vai a Paris "conquistar investidores"

A Invest Madeira, tutelada pela Secretaria Regional de Economia (SRE), realiza, na próxima quinta-feira, dia 27 de Novembro, na Embaixada de Portugal em Paris, um acção de promoção destinada a mostrar junto do mercado francês, as potencialidades da Madeira, como polo de investimento, e os produtos e serviços que as empresas regionais têm para oferecer.

Segundo comunicado enviado, esta acção, coorganizada com a AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, leva à capital francesa 10 empresas madeirenses, que procuram mostrar a Madeira como destino de investimento, de turismo e de qualidade de vida.

Neste evento, as empresas madeirenses irão fazer uma apresentação dos seus produtos e serviços, nas áreas do imobiliário, do Bordado Madeira, do Vinho da Madeira, e do Centro Internacional de Negócios da Madeira, que apresenta vantagens competitivas para as empresas nacionais e estrangeiras que se queiram fixar na Zona Franca.

Na nota enviada, lê-se, ainda que "a diversificação sectorial reflecte a visão estratégica do Governo Regional em apresentar a Madeira como uma região moderna, competitiva, com qualidade de vida, com oportunidades de negócios e com enquadramento institucional estável."