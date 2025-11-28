Mais de 100 jovens plantaram árvores no Paul da Serra

Mais de uma centena de jovens participaram, a 24 de Novembro, numa acção de reflorestação no perímetro florestal do Paul da Serra, organizada pela Associação de Jovens Madeirenses Conectados (AJMC). A iniciativa contou com a colaboração do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) e da Direcção Regional de Juventude (DRJ), envolvendo estudantes de várias escolas da Região Autónoma da Madeira.

A actividade teve como objectivo promover o envolvimento cívico e ambiental dos jovens, reforçando a sensibilização para a preservação dos ecossistemas e a importância da sustentabilidade.

O evento contou com a presença do director regional de Juventude, que destacou o contributo dos jovens na protecção do património natural do arquipélago.

Em nota emitida, o coordenador da acção, João Pestana, afirmou que “o entusiasmo dos participantes foi determinante para o desenvolvimento da actividade.” Já o presidente da AJMC, Álvaro Teles, refere que a iniciativa se enquadra na missão da associação, afirmando: “A AJMC existe para potenciar o desenvolvimento integral dos jovens, e isso inclui a ligação ao território e o compromisso com a natureza. Proteger a nossa floresta é preservar a nossa identidade. É uma responsabilidade que assumimos com orgulho e que faz parte daquilo que somos enquanto associação.”

Além da plantação de árvores, os participantes integraram uma componente formativa estruturada em várias estações temáticas. O modelo permitiu o contacto com diferentes entidades e momentos de sensibilização sobre questões ambientais e sociais.