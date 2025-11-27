Despiste de jovem em trilho de BTT mobiliza socorro nas serras do Funchal

Um jovem praticante de BTT sofreu, esta tarde, um despiste enquanto percorria um trilho nas serras do Funchal, numa zona próxima da Estrada Florestal que liga o Areeiro à Eira do Serrado.

O alerta foi dado pouco depois das 15 horas, levando à activação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que enviaram para o local uma ambulância e três tripulantes. A informação transmitida às equipas de socorro dava conta de que a vítima apresentava uma provável luxação num ombro, encontrando-se, contudo, consciente e capaz de se deslocar pelo próprio pé até junto da estrada.

O jovem deverá ser transportado para uma unidade hospitalar a fim de receber avaliação e tratamento adequados.