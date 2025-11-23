 DNOTICIAS.PT
Madeira

Colaboradores do grupo Savoy Signature plantaram loureiros e árvores de fruto

Foto grupo Savoy Signature
Foto grupo Savoy Signature

Dezenas de colaboradores de todas as unidades do grupo hoteleiro Savoy Signature participaram, neste domingo, numa acção de plantação de árvores nos hotéis do Funchal e da Calheta, numa iniciativa integrada na celebração do Dia da Floresta Autóctone, que se assinala a 23 de Novembro.

Esta acção contemplou a plantação de loureiros, espécie autóctone e endémica da Madeira. Foram igualmente plantadas várias árvores de fruto, como mangueiro, macieira, abacateiro, tangerineira e papaieira. Segundo uma nota de imprensa divulgada pela marca Savoy Signature, esta iniciativa visa enriquecer a biodiversidade local e contribuir para uma produção mais sustentável dos ingredientes utilizados pelos hotéis. Representa ainda o envolvimento e o reforço do compromisso do grupo madeirense com a sustentabilidade e a valorização do património natural da Madeira. Com esta acção, a Savoy Signature quer "contribuir para a melhoria dos ecossistemas locais e a criação de áreas verdes mais resilientes, reforçando o seu compromisso contínuo com práticas ambientais responsáveis.

0
 Comentários