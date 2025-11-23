Colaboradores do grupo Savoy Signature plantaram loureiros e árvores de fruto

Dezenas de colaboradores de todas as unidades do grupo hoteleiro Savoy Signature participaram, neste domingo, numa acção de plantação de árvores nos hotéis do Funchal e da Calheta, numa iniciativa integrada na celebração do Dia da Floresta Autóctone, que se assinala a 23 de Novembro.

Esta acção contemplou a plantação de loureiros, espécie autóctone e endémica da Madeira. Foram igualmente plantadas várias árvores de fruto, como mangueiro, macieira, abacateiro, tangerineira e papaieira. Segundo uma nota de imprensa divulgada pela marca Savoy Signature, esta iniciativa visa enriquecer a biodiversidade local e contribuir para uma produção mais sustentável dos ingredientes utilizados pelos hotéis. Representa ainda o envolvimento e o reforço do compromisso do grupo madeirense com a sustentabilidade e a valorização do património natural da Madeira. Com esta acção, a Savoy Signature quer "contribuir para a melhoria dos ecossistemas locais e a criação de áreas verdes mais resilientes, reforçando o seu compromisso contínuo com práticas ambientais responsáveis.