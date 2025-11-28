Clube Barbusano percorreu Levada da Serra do Faial

O Clube de Ecologia Barbusano, criado há quase 4 décadas na Escola Secundária de Francisco Franco, realizou mais "uma saída de campo no dia 22 de Novembro", numa "caminhada ao longo da Levada da Serra do Faial e que se iniciou no Santo da Serra e terminou no miradouro da Portela".

Segundo conta o Clube, "a caminhada teve início com a subida de um caminho de terra batida, nas proximidades das Quatro Estradas, a partir da estrada regional 102. Para surpresa do grupo, uma extensão considerável deste caminho apresentava derrame de combustível, o que evidencia negligência no que diz respeito ao ambiente".

E continua: "Como sempre, o guia do grupo, o professor Diamantino Santos, ajudou os caminheiros a ler e a interpretar a paisagem natural e humanizada. Neste sentido, fez o historial desta levada, cuja inauguração ocorreu a 25 de Setembro de 1905, conduzindo águas até à Choupana e irrigando pelo caminho, terrenos agrícolas do Porto da Cruz, Santo da Serra, Camacha, Caniço, São Gonçalo e Santa Maria Maior. Informou que, com a entrada em funcionamento da Levada dos Tornos, em 1966, a Levada da Serra do Faial perdeu relevância, não sendo atualmente devidamente valorizada."

Continuando ao longo do percurso, "foi possível observar uma floresta exótica dominada por eucaliptos persistindo, no entanto, uma vegetação nativa dominada por loureiros e folhados, observando-se igualmente urzes, uveira da serra, fetos de diversas espécies e outras plantas indígenas, como a hera-terrestre. Nesta altura do ano e devido ao elevado teor de humidade, algumas plantas encontram-se cobertas de líquenes e de musgos, com destaque para os carvalhos, o que constitui um cenário de grande beleza", como revela a foto partilhada.

"A dado momento encontramos a divisória de água, no Lombo da Raiz, e a partir daqui domina uma densa floresta exótica de criptomérias, que quase não permite o crescimento de mais nenhuma planta sob a sua copa. Mais um pouco de caminhada, e encontramos a segunda divisória de água. O grupo abandonou aqui a levada e desceu pela vereda da Portela, passando pelo bonito Posto Florestal dos Lamaceiros", realça, neste relato do estado da nossa floresta.

"Seguimos pelo caminho de terra batida, de onde avistamos a deslumbrante paisagem do Porto da Cruz, com o casario alinhado no topo das cumeadas e os campos agrícolas dispostos ao longo das vertentes que confluem no leito das ribeiras. É de destacar a bela Penha de Águia, bloco rochoso isolado à beira-mar, que ao longo do tempo tem resistido à força erosiva das águas de escorrência e que separa as freguesias do Porto da Cruz e do Faial", conclui o texto.