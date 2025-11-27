Auditoria em São Vicente pronta dentro de 8 meses

Novo presidente da Câmara quer ver esclarecidos acordos desconhecidos e facturas sem cabimento nos mandatos do PSD. José Carlos Gonçalves, eleito pelo Chega, promete governação sem “discriminações” nem amiguismos. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 27 de Novembro.

"Funchal reforça investimento social com apoios de 1,3 milhões" é outro dos temas que merece destaque na primeira página de hoje. Medida que vai ser aprovada hoje inclui ajudas ao arrendamento, medicamentos e transportes para idosos, abrangendo milhares de beneficiários em 2026. Finanças com meio milhão para potenciar a inovação e criar valor económico.

Saiba também que "Ministro Castro Almeida é o orador convidado das ‘500 Maiores’".

Nos 'Casos do Dia', "Polícia Florestal resgata turista perdido em zona de difícil acesso".

Ainda nesta edição, "Carlos Pereira denuncia discriminação nas verbas do Estado".

