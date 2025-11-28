Dançando com a Diferença recebe Menção Honrosa

A Dançando com a Diferença recebeu a Menção Honrosa do Prémio Projectos, na categoria Dimensão Pessoas, atribuída pela ODSlocal - Plataforma Municipal dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, reconhecendo assim o impacto social, artístico e comunitário da associação madeirense e destacando a sua capacidade para gerar condições de acesso, participação e valorização da diversidade humana no contexto cultural.

A Plataforma ODSlocal é um programa que promove, monitoriza e distingue iniciativas alinhadas com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável. A categoria Dimensão Pessoas distingue projectos que integram práticas de inclusão, desenvolvimento de competências culturais, reforço da coesão social e criação de ambientes favoráveis à participação plena das comunidades.

Henrique Amoedo, fundador e director artístico da Dançando com a Diferença, afirma que esta distinção reafirma o valor público da arte e valida um percurso de 25 anos assente na democratização do acesso, na consagração da diferença como motor de criação e na consolidação de metodologias que fortalecem a dimensão social da prática artística.

"Este reconhecimento reforça aquilo que defendemos desde o início. A arte tem um papel estruturante na vida das pessoas e deve criar condições para que todos participem plenamente nos processos culturais e criativos". sublinhou.

A Dançando com a Diferença considera esta distinção um reflexo do compromisso de intérpretes, equipas técnicas e artísticas, famílias, parceiros e instituições que apoiam o projecto. A associação destaca que a valorização obtida resulta do investimento contínuo em processos de mediação cultural, da qualificação das condições de criação, da diversificação de práticas formativas e da implementação de estratégias que geram impacto mensurável a nível local, nacional e internacional.

Por fim, Henrique Amoedo acrescenta que "esta Menção Honrosa confirma a importância do trabalho que desenvolvemos e incentiva a continuidade de práticas que promovem inclusão e cidadania".

A Companhia Dançando com a Diferença é financiada pela República Portuguesa, XXIII Governo, através da Direcção-Geral das Artes (2023–2026), e pelo Governo Regional da Madeira, através da Direcção Regional de Educação da Madeira, da Direcção Regional da Cultura e da Câmara Municipal do Funchal. É companhia residente no MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira e projeto residente no Teatro Viriato, em Viseu.