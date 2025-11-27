Estudantes de Dança promovem aula prática com pessoas com deficiência

Foi sob orientação de Henrique Amoedo e Paula Lebre que os alunos do terceiro ano da Licenciatura em Dança da Faculdade de Motricidade Humana (FMH) realizaram a sua primeira experiência na condução de dinâmicas dirigidas a pessoas com deficiência, inserida na unidade curricular Dança e Inclusão.

Nesta aula participaram utentes da Colabor e da AlmaSã – Centro de Educação Especial de Almada, que trabalharam lado a lado com os estudantes numa proposta prática centrada no movimento e na participação activa.

“Esta experiência foi fundamental para consolidar conhecimentos apresentados nas aulas teóricas. Durante esta sessão foram trabalhados princípios de socialização e processos colaborativos na construção de sequências de movimento", assumiu Henrique Amoedo, director artístico da Dançando com a Diferença.

A Dançando com a Diferença mantém um protocolo com a FMH que permite o desenvolvimento de acções formativas e práticas em contextos reais, aproximando os estudantes de experiências diversificadas no campo da dança.