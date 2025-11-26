98 candidatos participaram Prova Nacional de Acesso ao Internato Médico

Realizou-se, esta manhã, a realização da Prova Nacional de Acesso ao Internato Médico, que decorreu no Hotel Vidamar, e contou com a presença de 98 candidatos, que ambicionam iniciar uma formação especializada, mudar de especialidade ou alterar o local de formação.

Organizada pelo Gabinete para a Prova Nacional de Acesso, este exame enquadra-se no âmbito do procedimento concursal de ingresso na Formação Especializada, coordenado pela Administração Central do Sistema de Saúde.

O exame, com 150 perguntas, teve a duração de 240 minutos, divididos em duas partes e foi construído a partir de vinhetas clínicas, em formato de escolha múltipla, cuja selecção da resposta deve ser a mais correta entre um número variável de opções.

Após a realização da prova, a presidente da Comissão Regional do Internato Médico da Madeira, Maria José Gomes, esclareceu que "os resultados são logo disponibilizados, numa grelha de classificação, e que os próprios candidatos já ficam com noção de como correu a prova".

"A prova não é de eliminação, é de seriação. Cerca de 80% da prova, mais 20% da nota do curso, faz a nota que depois entra na grelha nacional de seriação e que vai permitir a escolha da especialidade daqui a um ano", informou.

O Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) é a entidade responsável pelo Internato Médico na Região Autónoma da Madeira.