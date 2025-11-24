CCIF recebe a conferência ‘Eu Sei… Proteger é Também Cuidar’

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, preside amanhã, às 9h45, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, à sessão de abertura da conferência ‘Eu Sei… Proteger é Também Cuidar’, organizada para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.

Segundo nota enviada, a iniciativa, promovida pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude (SRITJ) e pelo Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), reúne no Funchal os principais parceiros no combate à violência contra as mulheres, com o objectivo de partilhar experiências, reforçar responsabilidades e identificar soluções concretas.

O debate conta com a participação de Nivalda Gonçalves, presidente do ISSM; Filipe Câmara, juiz presidente da Comarca da Madeira; João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados; Joana Dias Alexandre, vogal da direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses; Cláudia Mateus, representante do Núcleo de Prevenção da Violência Doméstica e da Violência de Género; Tânia Spínola, jornalista; e Iago Fernandes, presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária Francisco Franco.

Entre os restantes intervenientes estão o procurador da República jubilado Rui do Carmo, a juíza de Instrução Criminal Susana Mão de Ferro, o anterior director-adjunto da Polícia Judiciária Carlos Farinha, a professora e psicóloga da Universidade da Madeira Dora Pereira e Artur Baptista, presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados.

A conferência irá decorrer até às 17h30.