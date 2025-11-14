Companhia Dançando com a Diferença apresenta projecto dedicado à comunidade escolar em 2026

No dia 24 de Novembro, a partir das 17 horas, a Companhia Dançando com a Diferença receberá, na sua sede, professores de diversas instituições de ensino para apresentar o projecto destinado à comunidade escolar em 2026.

Até ao momento, confirmaram presença as seguintes escolas: EB1/PE Eng. Luís Santos Costa, EB1/PE Boliqueime, EB1/PE do Lombo dos Canhas, EB1/PE e Creche de Santa Cruz, EB1/PE Visconde Cacongo e a Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar da Calheta.

As instituições interessadas em participar devem enviar um e-mail para [email protected].

A Companhia Dançando com a Diferença recebe financiamento da República Portuguesa – XXIII Governo / Direcção-Geral das Artes (2023-2026), do Governo Regional e da Câmara Municipal do Funchal. É companhia residente no MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira e projecto residente no Teatro Viriato, em Viseu.

No âmbito da sua estratégia de mediação e formação artística, a Companhia Dançando com a Diferença realizou diversas acções educativas em escolas da Região em 2025. O objectivo das iniciativas foi aproximar a comunidade educativa da dança inclusiva e proporcionar contacto directo com práticas artísticas contemporâneas.

Entre as actividades realizadas destacam-se:

a Palestra 'Transbordando o meu corpo', na Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar da Calheta, que abordou a arte como ferramenta de transformação social.

Oficina '1=1', na mesma escola, que promoveu interações lúdicas e inclusivas entre alunos, docentes e intérpretes da Companhia.

Aula de dança experimental no Estúdio da Dançando com a Diferença, com 20 alunos e 3 docentes da EB1/PE Visconde Cacongo. A sessão aplicou metodologias pedagógicas da dança contemporânea e incentivou a participação activa de alunos e professores.

Intercâmbio internacional com a Klaus Compagnie (França), no âmbito do programa de mobilidade Erasmus +, com partilha de saberes e metodologias pedagógicas inclusivas.