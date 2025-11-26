Funchal recebe formação gratuita para desempregados

A QUALIFICAR vai lançar em Dezembro o projecto 'Qualificar Para Empregar 2030', uma iniciativa gratuita cofinanciada pelo Fundo Social Europeu destinada a adultos desempregados no concelho do Funchal.

O programa oferece formação modular certificada em áreas como saúde e cuidados de beleza, incluindo formação prática em contexto de trabalho. As formações são desenhadas em diálogo com empregadores para responder às necessidades reais do mercado.

Cada acção confere certificado de participação com registo no sistema SIGO. Os interessados podem obter mais informações através do email [email protected], telefone 291 610 216 ou na sede na Rua Dr. Fernão de Ornelas, n.º 50, 1.º andar, no Funchal.

O projecto enquadra-se no Programa Madeira 2030 e visa promover a igualdade de oportunidades e a actualização de competências profissionais.