Projecto REM-RAM recebe menção honrosa no Integrated Care Award 2025

O projecto REM-RAM (Registo de Emergência Médica da Região Autónoma da Madeira), da responsabilidade do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira e do Serviço Regional de Proteção Civil, recebeu uma menção honrosa na categoria de Transformação Digital no ICA – Integrated Care Award 2025.

Esta é uma ferramenta tecnológica de apoio à gestão integrada da resposta em situação de emergência médica. "O REM-RAM tem demonstrado ganhos clínicos, operacionais e organizacionais de grande impacto, representando um avanço significativo na coordenação entre os cuidados pré-hospitalares e hospitalares", indica nota enviada à imprensa.

Trata-se de uma plataforma digital que permite o registo clínico estruturado no terreno; partilha de dados em tempo real; triagem de Manchester com base no sistema de pontuação dos padrões vitais (NEWS); activação de vias verdes; e integração com o sistema hospitalar.

"Os resultados já evidenciam reduções expressivas nos tempos médios de referenciação e uma articulação mais eficaz entre as entidades envolvidas na resposta de emergência, consolidando o REM-RAM como uma ferramenta estratégica na transformação digital da saúde pública", termina.

