Porto Santo recebe Mostra Canina dedicada ao Podengo

A Casa do Povo da Nossa Senhora da Piedade do Porto Santo organiza a 4.ª edição da Mostra Canina do Podengo do Porto Santo, que se realiza, amanhã, pelas 16 horas na Alameda do Infante D. Henrique e no Padrão dos Descobrimentos.

"A direcção da Casa do Povo abraça este projecto do cão Podengo, porque é uma raça que pode ser autóctone na Região Autónoma da Madeira. É uma raça caraterística, pois existem outros tipos de Podengos no continente português, ou nos açores, mas têm caraterísticas diferentes do nosso", disse a presidente da instituição.

Devido à sensibilização que está a decorrer, a dirigente realçou a importância da aposta na IV Mostra Canina do Podengo do Porto Santo. "Esta iniciativa tem dado muito resultado, porque este ano vamos ter cães que vêm da Ilha da Madeira, o que vai enriquecer o certame", frisou.