A ocupação hoteleira no Natal e Fim de Ano na Madeira está a baixar?

A divulgação dos números oficiais sobre a ocupação hoteleira na Madeira para o período de Natal e Fim de Ano, apresentada esta quinta-feira pelo secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, desencadeou uma série de comentários nas redes sociais, com alguns utilizadores a apontarem uma eventual descida na procura turística pela Região nesta época festiva.

Mas, estará realmente a ocupação hoteleira a baixar?

Na manhã desta quinta-feira, durante a apresentação da programação das Festas de Natal e Fim do Ano 2025/2026, que vão decorrer de 1 de Dezembro de 2025 a 7 de Janeiro de 2026, Eduardo Jesus adiantou as primeiras estimativas sobre a procura turística para este período. Com base num estudo preliminar realizado pelo Governo Regional, o secretário regional revelou que a ocupação hoteleira prevista para os dias 24, 25 e 26 de Dezembro se situa nos 75,9%, enquanto para a Passagem de Ano, apenas considerando os dias 30 e 31 de Dezembro, a projecção aponta para 88,3%.

Em termos de ocupação para o período Natalício fizemos uma auscultação no dia 17 de Novembro, portanto com alguma antecedência, e que depois será actualizada no dia 9 de Dezembro, e prevemos no Natal possa rondar os 75,9%. Para o Fim de Ano, e à distância de que nós encontramos, apenas para os dias 30 e 31 de Dezembro, temos a indicação de uma ocupação de 88,3% Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura

Ocupação hoteleira na Madeira será de 75,9% no Natal e de 88,3% no Fim-do-ano As festas de Natal na Madeira, organizadas pelo Governo Regional, vão decorrer entre o dia 1 de Dezembro e 7 de Janeiro. O programa contém uma variedade de acontecimentos. Para 12 de Dezembro está prevista uma novidade, que será surpresa, pelo que apenas nessa data saberemos o seu teor.

Na mesma ocasião, o próprio governante indicou, desde logo, que os números não estão a baixar, afirmando mesmo que as previsões para 2025/2026 superam as registadas no ano anterior. Ainda assim, para confirmar se esta tendência se verifica e afastar qualquer dúvida alimentada pelas interpretações de alguns leitores, recuamos no tempo e fomos procurar os dados divulgados por esta altura em 2024, de forma a comparar directamente as estimativas de ocupação entre os dois períodos festivos.

Comentários de utilizadores do Facebook na notícia do Diário

No ano transacto, Eduardo Jesus tinha indicado que as reservas nos hotéis da Região apontavam para uma ocupação de 75% no Natal e de 88% no Fim do Ano. Ao comparar estes números com as previsões deste ano, fica evidente que a ocupação não está a diminuir. Aliás, até apresenta uma ligeira subida (+0,9% no Natal e +0,3% no Fim de Ano), contrariando assim os comentários que sugeriam uma queda na procura turística.

Não obstante, recuando mais dois anos, percebe-se claramente a tendência de crescimento da ocupação hoteleira na Madeira para esta época do ano. Em 2023, Eduardo Jesus revelava que os hotéis já registavam uma ocupação de 70% para a época do Natal, o que representava um aumento de 5% face a 2022.

Ocupação hoteleira nos 70% para o Natal Na apresentação do programa de Natal e Fim-do-Ano, que decorreu esta tarde no Museu de Fotografia - Atelier Vicente's, o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, avançou que os hotéis já se encontram com uma ocupação de 70% para a altura do Natal. Um aumento de 5% face 2022.

Desta forma, é possível concluir que, de acordo com os dados históricos, as previsões para 2025 inserem-se numa trajectória ascendente e não indicam qualquer descida na procura turística.