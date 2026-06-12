Nacional define equipa técnica de João Gião

O novo treinador do Nacional, João Gião, já tem constituída a equipa técnica que o vai acompanhar na época 2026/2027.

O novo treinador dos alvinegros será acompanhado pelos adjuntos João Peixeiro, Marco Sousa e Pedro Figueiredo, que será responsável pela preparação física. Vítor Dimas será responsável pelo treino de guarda-redes, enquanto André Gonçalves terá o cargo de analista.

O pontapé de saída para a nova época está marcado para 1 de Julho, na Cidade Desportiva do Clube.