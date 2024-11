Ocupação hoteleira estimada para o Natal e Fim de Ano superior a 2023

A Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura estima um aumento da ocupação hoteleira na Região Autónoma da Madeira entre os dias 24 e 31 de Dezembro.

O tutelar da pasta, Eduardo Jesus, revelou esta quinta-feira, 28 de Novembro, que as reservas existentes para o Natal e Fim de Ano nos hotéis da Região indicam uma ocupação na ordem dos 75% no Natal e de 88% no Fim de Ano, números superiores em 3% à ocupação hoteleira registada em 2023.

O governante destaca que a estimativa da ocupação hoteleira está a ser feita com sensivelmente um mês de antecedência, pelo que "é muito provável" que os números efectivos sejam superiores.

Eduardo Jesus apresentou hoje o Programa de Natal e de Fim de Ano da Madeira para 2024 no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s.