Funcionário furta dinheiro de uma unidade hoteleira no Porto Santo

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira identificou um suspeito e recuperou 1.650,80 euros que foram furtados de uma unidade hoteleira na ilha do Porto Santo.

Através de uma nota de imprensa, a PSP explica que recebeu a informação do furto de 2.540,05 euros do interior de um cofre que estava na recepção de uma unidade hoteleira, que não é especificada. De imediato, os polícias da Esquadra do Porto Santo iniciaram as as diligências policiais de recolha de prova, sendo que os indícios apontavam para o cometimento do furto por parte de um funcionário.

"Ouvidas as testemunhas e as partes envolvidas, foi possível considerar um suspeito, o qual ao ser confrontado com os factos admitiu de imediato ter sido o autor do ilícito, tendo sido ainda recuperada parte da quantia que havia sido subtraída", informa.

Por ausência de flagrante delito o cidadão foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.

No comunicado a PSP aconselha "a rápida comunicação destes crimes, uma vez que só a denúncia permite uma ação célere e eficaz para tentar recuperar o produto do furto."