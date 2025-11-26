Segundo meio aéreo já não vem este ano para a Madeira

O tão aguardado segundo meio aéreo de combate a incêndios rurais já não deverá entrar chegar à Madeira em 2025, apesar de estar previsto e prometido pelo Governo da República.

Era uma promessa do Secretário de Estado da Protecção Civil que um segundo helicóptero estaria na Região até ao final de 2025, mas o compromisso não será assumido, conforme explicou Micaela Freitas.

"Nós tivemos a visita do secretário de Estado da Protecção Civil e ele próprio disse à comunicação social e disse à secretaria, que o segundo meio aéreo viria até ao final do ano. Mas, a verdade é que até agora não veio. Já estamos quase em Dezembro e não temos nenhuma indicação que vá chegar este ano", disse, reforçando de que há esperança de que a aeronave seja disponibilizada no próximo ano,

"É uma situação que ultrapassa o Governo Regional", sublinhou Micaela Freitas, à margem da apresentação do balanço Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), realizado, esta tarde, na sede da Protecção Civil da Madeira