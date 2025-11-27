Ocupação hoteleira na Madeira será de 75,9% no Natal e de 88,3% no Fim-do-ano

As festas de Natal na Madeira, organizadas pelo Governo Regional, vão decorrer entre o dia 1 de Dezembro e 7 de Janeiro. O programa contém uma variedade de acontecimentos. Para 12 de Dezembro está prevista uma novidade, que será surpresa, pelo que apenas nessa data saberemos o seu teor.

Quanto à ocupação hoteleira, a 24, 25 e 26 de Dezembro será de 75,9% e no Fim do ano prevê-se ser de 88,3€. No entanto, estes números deverão ser actualizados a 9 de Dezembro, em nova auscultação ao sector.

O orçamento é de 4,6 milhões de euros, havendo uma variação de 15% dadas as novidades inseridas.

A animação de luz vai acontecer, à semelhança de outros anos, também no Porto Santo. A inauguração das luzes será pelas 19 horas do dia 1, seguido de um concerto de Bia Caboz e Orquestra de Jazz.

O mercadinho deste ano passou por um processo de certificação ambiental, com cuidados para a organização visando a sustentabilidade.

Os coros de Natal vão ter dois momentos distintos, com organização do Orfeão Madeirenses e outra destinada às escolas.

As escolas também vão participar na iniciativa de decorar uma árvore, na Torre do Capitão.

Haverá workshops sobre iguarias de Natal.

Quanto ao Fim-do -Ano, começa a 29 de Dezembro, na Praça do Povo. Cristina Barbosa sobe a palco nesse dia, havenxo ainda animação de rua. O Dj Pedro Pestana actua a 30 e a 31, Pedro Garcia Trio. Nesse dia Haverá ainda um tributo a Tina Turner.

No ultimo do ano, o fogo e efeitos multimédia, começam pelas 23h40, com a apoteose na passagem de ano. Serão 58 postos de fogo, que vão encher o céu de luz durante 8 minutos. No Porto Santo haverá 2 postos de lançamento.

Os artigos pirotécnicos terão balonas de fumo colorido, efeitos pirotécnicos a que se chamam 'angry bees' com desenho vertical. Outra das novidades é a participação da banda inclusiva da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira, os Rebuçados de Funcho.

As artes circenses regressam ao Jardim Municipal do Funchal.

O Cantar dos Reis será a 5 de Janeiro, no auditório do Jardim Municipal, numa organização da ACAPORAMA.