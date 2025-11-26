Nuvens e chuviscos nas previsões para a Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, seja uma quarta-feira com céu geralmente muito nublado e com precipitação fraca, temporariamente moderada nas terras altas da ilha da Madeira, mais frequente até meio da tarde.

O vento fraco a moderado (até 30 km/h) a predominar de nordeste.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 17ºC de mínima e os 22.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 17.ºC de mínima e os 21.ºC de máxima.

Já para o Funchal também está previsto céu geralmente muito nublado e com períodos de chuva fraca ou chuvisco, mais frequente até início da tarde. O vento será fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante leste.



Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de norte/nordeste com 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 1,5 a 2 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas do quadrante sul com 1 metro.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 22 e 23.ºC