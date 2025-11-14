Rampa Regional do Paul do Mar adiada devido às previsões meteorológicas

A Rampa Regional do Paul do Mar, prevista para este sábado, foi adiada pela organização, dado o agravamento das condições meteorológicas previstas para a Região, "que podem comprometer a realização da prova em plena segurança".

Num comunicado do município da Calheta, é informado que o evento deverá então realizar-se no dia 29 de Novembro, "em local ainda a designar, sendo essa informação comunicada tão breve quanto possível".

"Agradecemos a compreensão de todos os participantes, parceiros e adeptos do desporto automóvel, sublinhando que a decisão agora tomada visa exclusivamente a salvaguarda de todos os intervenientes", termina a nota.