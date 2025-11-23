Médico detido por administrar drogas por via intravenosa num apartamento em Barcelona

A polícia catalã deteve em Barcelona um alegado médico que fornecia substâncias estupefacientes por via intravenosa num apartamento no bairro de Barceloneta, depois de um 'cliente' ter sofrido uma intoxicação.

Segundo informou hoje a polícia catalã, a detenção do homem de 39 anos ocorreu no dia 17, quando as autoridades foram alertadas para a presença nesse apartamento de uma pessoa que apresentava um alto grau de excitação e nervosismo, presumivelmente após consumir drogas.

Esta pessoa terá sofrido uma intoxicação, que a obrigou a ser transportada para um centro de saúde.

Os agentes depararam-se na residência com vários tipos de drogas, equipamentos sanitários e produtos utilizados para aplicar injeções intravenosas.

Entre as substâncias encontradas no apartamento, destacam-se pequenas quantidades de 'tusi' (cocaína rosa), cetamina, MDMA, comprimidos de 'ecstasy' e de vários tipos de medicamentos, além de uma balança de precisão e produtos para manipular e dosear a droga.

O detido, que foi apresentado ao tribunal no dia 20, é acusado de fornecer drogas a toxicodependentes, aproveitando-se da sua condição de médico, segundo a polícia.