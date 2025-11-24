Assalto à mão armada na Junta de Freguesia do Arco da Calheta

Pelo menos um homem encapuzado assaltou, esta tarde, a Junta de Freguesia do Arco da Calheta.

Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, o indivíduo terá entrado no estabelecimento pelas 17h30 tendo ameaçado uma funcionária com uma faca. Terá levado cerca de 7 mil euros que estavam na caixa, referentes aos CTT.

A Polícia de Segurança Pública foi de imediato accionada para o local.

A funcionária não ficou ferida, apenas nervosa com a situação.