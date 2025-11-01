 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Curto circuito numa farmácia mobiliza bombeiros para o Bom Sucesso

None
Foto Google Maps

Dez elementos, apoiados por três veículos, dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados na manhã deste sábado, 1 de Novembro, pelas 7h20, para um fogo que deflagrou em uma farmácia localizada na Estrada da Boa Nova, no Funchal.

Ao chegar ao local verificaram que se tratava de um curto circuito no servidor informático, que resultou em muito fumo no interior da farmácia. 

Os bombeiros conseguiram extinguir o foco de incêndio, não existindo feridos a registar. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo