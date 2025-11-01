Curto circuito numa farmácia mobiliza bombeiros para o Bom Sucesso

Dez elementos, apoiados por três veículos, dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados na manhã deste sábado, 1 de Novembro, pelas 7h20, para um fogo que deflagrou em uma farmácia localizada na Estrada da Boa Nova, no Funchal.

Ao chegar ao local verificaram que se tratava de um curto circuito no servidor informático, que resultou em muito fumo no interior da farmácia.

Os bombeiros conseguiram extinguir o foco de incêndio, não existindo feridos a registar.