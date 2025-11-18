Morreu Octávio Félix de Oliveira, presidente do Instituto da Segurança Social

Octávio Félix de Oliveira, presidente do Instituto da Segurança Social (ISS) e ex-secretário de Estado do Emprego de Passos Coelho, morreu hoje aos 65 anos, vítima de doença prolongada, confirmou à Lusa fonte oficial da tutela.

A notícia foi avançada pelo jornal de Abrantes e confirmada à Lusa pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Licenciado em Organização e Gestão de Empresas, pelo Instituto Superior de Economia, da Universidade Técnica de Lisboa, Octávio Oliveira era, desde 22 de maio de 2024, presidente do Instituto da Segurança Social, sucedendo a Ana Vasques, que apresentou a demissão na sequência da questão da retenção do IRS nas pensões, e por entender que o Governo demonstrou "falta de confiança" no seu trabalho.

De acordo com a nota biográfica aquando do anúncio da nomeação pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Octávio Oliveira foi secretário de Estado do Emprego entre 2013 e 2015, nos governos de Pedro Passos Coelho, tendo presidido ao Conselho Diretivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) entre 2011 e 2013.

"Nessa qualidade, representou Portugal na OCDE, Comité LEED, Comité Consultivo da Livre Circulação de Trabalhadores e Comité do Emprego da União Europeia", referia o MTSSS.

Segundo a mesma nota, Octávio Félix de Oliveira entrou como técnico superior no IEFP em 1987, onde desempenhou "várias funções de direção, quer no seu núcleo central quer nos centros regionais".

"Foi diretor do Centro de Formação Profissional para a Indústria da Cerâmica, nas Caldas da Rainha (2005-2011) e diretor do Centro de Formação Profissional da Indústria Eletrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias da Informação (2016 -2024)", acrescentou.

O ministério referia também que "ao longo da sua vida profissional, desempenhou funções docentes como assistente estagiário no Instituto Universitário da Beira Interior, de 1985 a 1987, e na Escola Superior de Gestão, do Instituto Politécnico de Santarém, em 1994, 1997 e 1998".