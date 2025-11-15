Miguel Oliveira lamenta "arranque fraco" na corrida sprint em Valência

O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) lamentou hoje ter tido "um arranque bastante fraco" na corrida sprint do Grande Prémio da Comunidade Valenciana de MotoGP, 22.ª e última ronda da temporada, em que foi 17.º classificado.

O piloto luso, que largou da 18.ª posição, chegou a baixar ao 23.º posto, conseguindo, depois, recuperar até ao 17.º final de uma corrida ganha pelo espanhol Alex Márquez.

"A corrida não foi má, tendo em conta que tive um arranque bastante fraco. Provavelmente não arrisquei o suficiente e, nas duas primeiras curvas, perdi muitas posições e depois já não estava numa situação que me permitisse ser mais competitivo", começou por dizer Miguel Oliveira, citado pela assessoria de imprensa da Prima Pramac.

Esta é a última prova do piloto de 30 anos no Mundial de MotoGP, antes da mudança para o Mundial de Superbikes com a BMW, a partir de 2026.

"Vou tentar ser mais competitivo amanhã [domingo]. No geral, senti-me melhor na mota hoje --- fizemos algumas boas melhorias, por isso estou satisfeito com isso. Se tivesse conseguido ultrapassar o [Niccolò] Bulega ou o [Alex] Rins, podia ter sido alguns décimos mais rápido, mas vou tentar que isso aconteça amanhã", concluiu Miguel Oliveira.

Também o diretor da equipa, Gino Borsoi, lamentou as dificuldades sentidas pelo piloto português na sua prova de despedida.

"Infelizmente, apesar de tudo o que temos feito, não conseguimos encontrar um equilíbrio que lhe permita ter um desempenho de alto nível. Lamento muito, porque ele merece verdadeiramente uma boa corrida como despedida do MotoGP. Vamos tentar novamente amanhã, na esperança de lhe dar uma boa prenda", disse.

No domingo disputa-se a corrida principal do último GP da temporada.