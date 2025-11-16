"Não sou presidente de ninguém, sou presidente de São Vicente"

Na 8.ª edição do ‘Madeira 7 Talks’, subordinada ao tema ‘Sem Rede’, José Carlos Gonçalves (JCG), presidente da Câmara de São Vicente, e António Santa Clara (ASC), comentador político e árbitro de andebol, participaram num debate que misturou análise política e relato da governação local.

JCG destacou a vitória eleitoral do Chega em São Vicente e o seu compromisso com a comunidade: “A escolha certa foi o José Carlos… ganhamos com a verdade e vamos manter a verdade e cumprir o que prometemos no nosso manifesto eleitoral”. Sublinhou ainda a importância do respeito pelo voto: “Tirar foto ao voto é política baixa. As pessoas devem votar em liberdade”.

A plateia também interveio. Uma militante do PSD há 40 anos criticou o anterior executivo e elogiou o novo: “Muita gente do PSD votou no Chega. As pessoas sentiam vontade de mudar porque não se sentiam bem tratadas”. Sara Jardim (IL), oradora convidada, reforçou: “Quem ganhou a Câmara de São Vicente não foi o Chega, foi o José Carlos. Os vicentinos não são cheganos”.

Santa Clara comentou o panorama político nacional, ironizando sobre o “circo na Assembleia da República” e elogiando a acção de JCG: “Quem personificou a candidatura do Chega foi o José Carlos… as eleições em São Vicente foram a primeira câmara que o José Carlos ganhou no país”.

No debate, José Carlos Gonçalves enfatizou a transformação na gestão camarária e o respeito pelos cidadãos: “Quem for a São Vicente hoje vai ver a diferença em relação há pouco tempo atrás… a população tem de ser respeitada. Não pode ser uma ou duas famílias a serem beneficiadas”.

Ambos os oradores defenderam a prioridade pelo trabalho e pela acção local, afastando-se do espectáculo mediático e reforçando a ideia de uma democracia participativa e centrada na comunidade.