Miguel Oliveira satisfeito com despedida do Mundial de velocidade em Valência

O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) considerou hoje que o Grande Prémio da Comunidade Valenciana de MotoGP, que terminou em 11.º lugar, foi "uma forma bonita" de se despedir do Mundial de Velocidade.

"Foi uma boa corrida de despedida para mim. Fizemos alguns ajustes para o warm-up, a mota ficou bastante melhor e a corrida confirmou isso. Tive um bom ritmo, constante, e partindo tão atrás, fiquei satisfeito por recuperar sete posições", disse o piloto, natural de Almada.

Aos 30 anos, Oliveira segue agora para o Mundial de Superbikes, após uma corrida em que recuperou do 18.º lugar ao 11.º posto final.

"Foi uma corrida em que me diverti --- uma forma bonita de me despedir dos meus fãs e também da equipa", sublinhou Oliveira.

O português já aponta à nova categoria: "Agora sinto-me entusiasmado com a nova aventura, mas também triste por partir... uma mistura de emoções. Enfrento um novo desafio que é tão assustador quanto empolgante. É triste porque sei que ainda tenho muito potencial neste paddock, e sair assim não é fácil. Mas hoje foi um bom dia --- um dia de celebração --- e estou feliz por terminar desta forma".

Aproveitando a despedida, Miguel Oliveira fez um balanço das 15 temporadas no Mundial de Velocidade, em que foi vice-campeão de Moto3 (2015) e Moto2 (2018).

"Tive uma carreira com que muitos pilotos só podem sonhar. Tive o privilégio de vencer em diferentes categorias e fiz parte de grandes equipas que me ajudaram a alcançar o meu melhor potencial, especialmente na Moto3 e na Moto2. Estou agradecido a muitos fabricantes, muitas equipas e muitas pessoas que conheci ao longo destes anos e que trouxeram ao de cima o melhor de mim. Tudo aquilo que alcançar no futuro será também resultado de todas estas experiências", concluiu.

A prova foi ganha pelo italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que repetiu o triunfo conquistado há uma semana em Portimão.

O espanhol Marc Márquez (Ducati) sagrou-se campeão pela sétima vez.