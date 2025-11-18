Colectivo Quimera apresenta 'Um Monte de Folia'

O Colectivo Quimera foi um dos vencedores da chamada à participação de projectos 'Ideias a Atos', com a proposta 'Trabalho de Campo #1 - Identidade' que, desde Setembro, na freguesia do Monte, têm vindo a dinamizar actividades artísticas e colaborativas com as pessoas da Casa do Povo do Monte e o Grupo 159 de Escoteiros.

"O resultado do processo de trabalho será apresentado num momento de visibilidade, intitulado 'Um Monte de Folia' e que terá lugar no próximo sábado, dia 22, às 16h00. Este momento será composto por um desfile que terá início no Largo da Igreja com fim no Largo da Fonte, onde será apresentado uma edição impressa do projecto, em formato de zine", indica nota à imprensa.

Explica ainda que Quimera é um colectivo artístico multifacetado, com foco na produção de projectos criativos que vão desde a criação editorial à expositiva, que contribuam para a participação social na cultura. O colectivo surge em tempos de eclosão de outros colectivos artísticos e novos espaços culturais. Enquadra-se, assim, com uma visão diferente, contando histórias que não são postas aos holofotes, valorizando tanto o erro como o acerto, parte do processo criativo, sempre colectivo, tão importante como o resultado.

'Ideias a ATOS' é um projecto do Teatro Nacional D. Maria II, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, Câmara Municipal do Funchal e o Teatro Municipal Baltazar Dias.